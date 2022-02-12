Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çiçek seraları çöktü.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yapan çiftçilerin 90 dönümde kurulu 98 kesme çiçek serasında hasar oluştu.

İlçede serada çiçek yetiştiricileri yapan Salih Akbulut, 2007 yılından itibaren çiçek işi ile uğraştığını söyledi.

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"Hayallerimiz yerle bir oldu"

Daha önce aynı işi Antalya'da yaptıktan sonra memleketine döndüğünü anlatan Akbulut, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlığımız vardı. Aşırı kar yağışından dolayı seralarımız çöktü, içindeki mahsullerimiz de gitti. Hayalimiz büyüktü ama yerle bir oldu. Mağdur kaldık, yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Zararlarının büyük olduğunu dile getiren Akbulut, "Seraları tekrar kaldırmak büyük külfet istiyor. Sadece seranın dönümü 260 lira. İçindeki mahsuller de ayrı bir maliyet. Seraları kaldırmaya çalışacağız. Bölgedeki bütün çiçekçiler mağdur." diye konuştu.