Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasının satır başları şöyle;

Yastıkaltı altınların entegrasyonu

Şimdi adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerden ikincisi yani altınla ilgili tedbirlerimiz neler. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak. TL cinsi tasarrufların cazibesinin artırılmasını sağlayacaktır.

Nasıl çalışacak? Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. 2022 Mart ayında 1 Mart'tan itibaren her ilde en az bir adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmayı başlatıyoruz. Yeni uygulama ile Ahmet amca, Ahmet dayı, Ayşe teyze bugünlerde Kıbrıs'taki şehit ve gazilerimizi üzdüğü için ona Emine teyze diyelim. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını güvenli bir şekilde kuyumcu ve bankalara teslim edecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler. https://t.co/4D2KFDYJt3 pic.twitter.com/Q3i71MRaqN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2022

Altınlar banka, platformlar ve kuyumcular aracılığıyla alınacak

Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Katılım hesaplarına fiziki altınlarını yatırabilecekleri gibi katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500'ün üzerinde olacak Mart ayından itibaren. Yıl sonu en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızya yerine getireceğiz. Paydaşlarımız altın rafinerileri ve bunların içindeki tecrübeli olan sektörün önde gidenleri olacak. Takas Bank, Borsa İstanbul ve Darphane olacak. Bunlar bankalarla birlikte iş birliğini geliştirecek ve teyzelerimizin, annelerimizin altınlarının ekonomiye kazandırılması yönünde bizi motive edeceklerdir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500’ün üzerinde olacak Mart ayından itibaren ve yıl sonuna en az on bin kuyumcunun devreye alındığı sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz. pic.twitter.com/TCgNpIjVqO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2022

Fiziki altın çekimi banka tarafından yeni üretim altın şeklinde verilecek

Vatandaş mevcut ziynet altınını teslim edecek katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak. Fiziki altın çekimi banka tarafından yeni üretim altın şeklinde verilecek. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için başta sisteme dahil olacak kuyumcu sayısının artırılması olmak üzere kapsamlı çalışmaları vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz. Toplama sürecinde bankalarımızın bazı şubeleri sürekli aracılık edecek.

Altın bir tasarruf aracı ekonomiye kazandırılacak. Tasarruflarımızı bir tarafta artırırken diğer taraftanda Türkiye Ekonomi Modeli'nin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini iyi kurmamız lazım. Bunlardan bir tanesi tüm iş dünyamızın aslında bildiği ve bugüne kadar hep faydalandığı ayaklarından bir tanesi Hazine Destekli Kefalet sistemi yani KGF. Bununla da biz üreticilerimizin, imalatçılarımızın tüm kesimlerin faydalanabileceği ilk paketimiz.

Dengeli ve sürdürülebilir büyütmeye katkı sağlanması, Yüksek katma değerli yatırımların gerçekleştirilmesi, cari dengeyi sağlaması, finansmana erişimin kolaylaştırılması bununla sağlanacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme. Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye son yılların aksine büyürken cari açık azaldı, kırdık.