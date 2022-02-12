Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dinar'da karlı yollar püskürtme aracıyla temizlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı köylerde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları kar püskürtme aracıyla açıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık bir buçuk metreye ulaşan karlı yolların açılmasında greyder ve kepçenin yetersiz kalması nedeniyle il merkezinden yardım istendi.
İl Özel İdaresi ve Yol Ulaşım müdürlüğünce, ilçeye destek amaçlı kar püskürte aracı gönderildi.
Uzun uğraşlar sonucu köylerin yolları açılırken, taşımalı eğitim gören öğrenciler eğitimlerine devam etti.
Etiketler: Afyonkarahisar Eğitim Kar Yağışı Ulaşım
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