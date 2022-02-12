Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 12 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Narkotik Uyuşturucu
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