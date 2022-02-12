Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
İkinci dönem nisan ara tatili hangi tarihte? İşte, ara tatil takvimi hakkında detaylar.
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
15 günlük sömestr tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci Dönem ara tatili ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.
[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]
[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]
İkinci dönem ara tatili: 11-15 Nisan
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çaldı.
Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında gerçekleşti.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Son Haberler
- 12:13
- 12:01
- 11:54
- 11:59
- 12:05
Sıradaki Haber
Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz