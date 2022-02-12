İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehirdeki barajların doluluk oranı bugün yüzde 80'i aştı.

Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Istırancalar, Kazandere, Ömerli ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranı ise yüzde 90'nın üzerinde.

Doluluk oranı yüzde 40'lara kadar gerilemişti

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

2021 Nisan ayında yüzde 86,82'ye kadar çıkan doluluk oranları yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

Kış aylarında etkili olan yağışların ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 80.09 olarak ölçüldü.