Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki alınan 5 avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.