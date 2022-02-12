Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf AA/Arşiv]
Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5’i eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltındaki alınan 5 avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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