Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, sıcak havadan dolayı hasadın erken başladığını söyledi.

Geçen seneye göre fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artırdıklarını belirten Bircan, sıcaklıkların azalmasıyla kalitenin yükseldiğini dile getirdi.

Bir önceki sezon 7 bin tonun üzerinde alım yaptıklarına değinen Bircan, "Bu yıl da hedefimiz hangi ortağımızdan ürün gelirse almak. Rekoltenin de geçen yıl ile aynı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Aldıkların ürünün yaklaşık yüzde 80'inin ihraç ettiklerine vurgu yapan Bircan, ihracatın ise eylül sonunda başlayacağını aktardı.