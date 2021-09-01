Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı sonrası olay yerine 3 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 40 dakikada kontrol altına aldığı yangın, söndürüldü.