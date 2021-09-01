Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 04:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangon kontrol altına alınarak sündörüldü.
Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı sonrası olay yerine 3 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 40 dakikada kontrol altına aldığı yangın, söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını Manisa
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