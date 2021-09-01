Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, atık elektrik ve elektronik eşyaların, Bağlık Mahallesi'ndeki Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Getirme Merkezi'nde düzenli olarak toplandığını ve atıkların geri dönüşüm tesisine gönderildiğini belirtti.

İlçede bugüne kadar 2 yılda 30 ton elektrik atığın geri dönüşüme, 100 ton bitkisel atık yağ ile 9 ton pilin toplandığını aktaran Okumuş, ayrıca 29 noktada temin edilen kullanılmış giysi ve ayakkabılardan kullanılabilir olanlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, kullanılamayacak durumdaki giysilerin ise geri dönüşüme gönderildiğini kaydetti.