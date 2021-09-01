Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekiplerinin öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için ilçe genelindeki devlet okullarının sınıf, bahçe, merdiven ve tuvaletlerini dezenfekte etti.

Açıklamada tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında sağlık ve başarı dileğinde bulunuldu.