Yanan alanlardaki soğutma çalışmalarının bitmesinin hemen ardından yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü temizlik çalışması başlattı.

İlk etapta yanan alanlardaki kömürleşmiş ağaç gövdeleri bölgelerden çıkartılıyor. Bu alanlarda bir daha yeşerme ihtimali olmayan yanmış ağaçlar ise kesilerek temizlenecek.

Yapılan çalışmaların ardından bölge fidan dikimine hazır hale gelecek.

Bu kapsamda, Marmaris'in İçmeler, Osmaniye, Bayır, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde kesim ekipleri çalışmalarına başladı.

Ekipler, yanan alanlardaki ağaçlar kesip, temizlenen bölgede tomrukları da istifliyor.

Kesim çalışmalarının ardından bölgenin doğal yapısı ile uyumlu tohum saçılacak, fideleme işlemi gerçekleştirilecek.