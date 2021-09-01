Kaymakam Yalçın, LGS'de başarılı olan Cemil Türk, YKS'de de Emel Artan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve öğrencilerin ailelerini Kaymakamlık makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Yalçın, öğrencileri başarı bir şekilde yetiştiren öğretmen ve ailelerine teşekkür etti.

İlçe olarak Türk ve Artan'ın başarısıyla büyük gurur duyduklarını kaydeden Yalçın, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.