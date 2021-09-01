Kaymakam Ahmet Arık, beraberinde Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan Semercioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa As ile Andırın Caddesi’ndeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşlardan aşı olmalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Arık, son günlerde ilçede Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Hastalığa karşı aşı yaptırmanın önem taşıdığını ifade eden Arık, "Bu hastalık ve aşı olmamak sadece insanların kendi sağlığı ile ilgili bir durum değil. Çevresini ve ailesini de ilgilendiren bir konu. Herkesin duyarlılık göstermesini istiyoruz. Bu hastalığı önlemenin en önemli seçeneği aşı olmaktır. Aşı olunursa üstesinden gelinir. Sağlıklı, huzurlu yaşam dileklerimizle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.” diye konuştu.