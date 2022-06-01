Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı... Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sözleşmeli personel alımının detayları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı
Buna göre, alınacak personel dağılımı şu şekilde:
"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."
Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. pic.twitter.com/0ltPSs3kCi— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 31, 2022
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