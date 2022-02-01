Kentte gündüz saatlerinde başlayan ve gece de aralıklarla süren kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Karın yağmasıyla, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda karın görüntüsü gece saatlerinde ayrı bir güzelliğe büründü.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese'nin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan merkezde belediye, karın daha yoğun olduğu kırsalda ise Karayolları ile İl Özel İdaresi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.