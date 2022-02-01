Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Eruh ilçesinde ise kapalı olan 5 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesinde 7 köy ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.