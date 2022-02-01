Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt ve Şırnak'ta kardan 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Eruh ilçesinde ise kapalı olan 5 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Beytüşşebap ilçesinde 7 köy ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.
Etiketler: Şırnak
Sıradaki Haber
BlackBerry'nin patent hakları satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz