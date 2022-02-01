Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kent turizminin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) üyeleri ve turizmcilerle bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, Mezopotamya’nın altın üçgeni illerinden olan Mardin’de turizm potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. İnanç ve kültür turizmi yönünden Mardin’in önemli bir turizm şehri olduğunu belirten Vali Demirtaş, daha güzel bir Mardin için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını dile getirdi.

Şehir turizmi ve turistik destinasyon için büyük öneme sahip olan tarihi ve kültürel değerlerin daha da ön plana çıkarılmasına yönelik devam eden ve planlanan çalışmalara değinen Vali Demirtaş, “Tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla şehrimizin en önemli tarihi yapıları arasında bulunan Dara Antik Kenti’nde tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarına destek vereceğiz. Yine burada içinde dinlenme ve bilgilendirme salonlarının da bulunduğu bir turist karşılama ünitesi inşa etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Boncuklu Tarla’nın çevresini ve üstünü kapatmaya yönelik bir çalışma planlıyoruz. Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesi ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarılmasını hedeflediğimiz sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan 240 betonarme yapının yıkımına hızla devam ediyoruz. Gastronomi alanında çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri taşıyan otobüslerin park edilmesi hususunda çalışmalarda son gelinen parkımızda kısa sürede hizmete sunacağız. Şehrimizin tanıtımına yönelik hem çeşitli festivaller düzenlemeyi planlıyoruz hem de ülkemizin farklı şehirlerinde gerçekleşecek olan fuarlarda yerimizi alacağız. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve turizm sektöründeki tüm paydaşlarımızla tespit ettiğimiz sorunların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Mardin’i geleceğe taşıyacağız” dedi.

Vali Demirtaş’ın katılımcıların taleplerini tek tek dinleyerek not aldığı program, turizmin geliştirilmesi için karşılıklı görüş ve önerilerin alınması ile son buldu.

Daha sonra Vali Demirtaş, programı kapsamında katılımcılarla birlikte telkari, bakırcılık ve badem şekeri gibi sanatların uygulamalı olarak ziyaretçilere sunulduğu Yaşayan Müzeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bir otelde düzenlenen programa, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Azad Güngör, turizm acenteleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve otel temsilcileri katıldı.