Bitlis'te yolcu otobüsünde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te şehirlerarası yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda dün gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit eden Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin üst aramasında, sahte oldukları belirlenen 4 pasaport ile 7 ikamet izin belgesi ele geçirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şehirlerarası taşımacılık yapan firma hakkında soruşturma, sürücü ile muavin hakkında da adli adli işlem başlatıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.