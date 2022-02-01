Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezindeki bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çalınmasına ilişkin olayın şüphelisinin O.D. (31) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.