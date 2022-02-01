Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 211 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi 1000 kişilik ekiple, 887 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta ise kapalı olan 24 köy ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapalı bulunan 15 köyle yeniden ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, açılan köy yollarında genişletme çalışması yapıyor.