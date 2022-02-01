Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 06:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Gültekin Gümüş'un (54) kullandığı 07 BRA 79 plakalı otomobil Tortumkale ile Esendurak köyleri arasında kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Gümüş hayatını kaybetti.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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