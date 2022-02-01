Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekipler, kar ve tipi nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan Ağrı-Kağızman kara yolunun Aşağıkent köyü ile sınıra kadar olan 8 kilometrelik bölümde karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, 3 gündür bölgede rotatif, greyder ve kepçelerle deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi'nde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor.

Dondurucu soğuk ve tipinin etkili olduğunu bölgede ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekiplerin zorlu çalışması drone ile görüntülendi.