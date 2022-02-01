Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi transfer etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ligi takımlarından Gremio'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusunun kiralık olarak 1,5 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kendisine Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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