Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 05:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf. AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 101,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. ile İ.A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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