Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaşayan 10 yaşındaki Mansur Hüdayi Berşan, kumbarasında biriktirdiği parayı, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

Durankaya beldesindeki Güvenir Camisi İmam Hatibi Metin Berşan'ın oğlu Mansur Hüdayi, televizyonda Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin kötü koşullarda verdiği yaşam mücadelesini görünce kumbarasındaki parayı bağışlamak istedi.

Bu isteğini babasına ileten ve olumlu dönüş alan Mansur Hüdayi, bağışladığı paranın makbuzunu, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şube Başkanı İsmail Fakirullahoğlu'na makamında teslim etti.

