Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 06:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt’te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Şeyh El Hazin Caddesinde yapılan aramada, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C. gözaltına alındı.
C.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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