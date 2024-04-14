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Güncel
İHA 14.04.2024 11:10

Tarihi İshak Paşa Sarayı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 500 ziyaretçi ağırladı.

Tarihi İshak Paşa Sarayı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Osmanlı’nın en önemli eserlerinden biri olan ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu olan tarihi İshak Paşa Sarayı, farklı mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor.

Tarihi saray, Ramazan Bayramı’nın 3 günlük sürecinde ziyaretçi akınına uğradı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek İshak Paşa Sarayı’na gelen yerli ve yabancı turistler burada adeta tarihi yolculuğa çıkıyor.

Tatil dolayısıyla yoğunluğun arttığı tarihi saray, dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Güzelliği ve tarihi ile merak uyandıran saraya bayram tatili sürecinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 6 bin 500 ziyaretçi geldi.

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Ağrı Kültürel Miras Ramazan Bayramı
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