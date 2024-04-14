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Güncel
İHA 14.04.2024 10:55

Hakkari polisinden 100 yaşındaki Zeynep nineye ziyaret

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Hakkari polisinden 100 yaşındaki Zeynep nineye ziyaret

Hakkari’de, emniyetin başlattığı sosyal faaliyetler vatandaşları sevindiriyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor.

Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunların üzerine titizlikle eğiliyor. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz'ü evinde ziyaret etti. Ekipler, Zeynep ninenin bayramını kutlayarak çikolata ve kolonya hediye etti.

Zeynep nine, ziyaretten doyduğu memnuniyeti dile getirerek Hakkari polisine teşekkür etti.

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