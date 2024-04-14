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Güncel
İHA 14.04.2024 08:32

Erzincan-Erzurum karayolunda tır devrildi

Erzincan-Erzurum karayolunda yurt dışından malzeme taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Erzincan-Erzurum karayolunda tır devrildi
[Fotograf: İHA]

Erzincan çıkışı Akyazı mevkiinde meydana gelen kazada, Rusya'dan Türkiye'ye malzeme taşıyan bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yola saçılan malzemeler yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Erzincan - Erzurum kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Alternatif yol olarak araçlar Ekşisu istikametine yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında tırın kaldırılması ve saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından Erzincan - Erzurum kara yolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

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