Yakutiye ilçesindeki tarihi medresede, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bazı kurumların destekleriyle açılan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nde, darbe girişimi gecesinde Türkiye genelinde ve Erzurum'da yaşanan olaylara ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın kurdele keserek açılışını yaptığı sergide, protokol üyeleri daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi.

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz anısına fotoğraf sergisinin açıldığını söyledi.

Şehitlere rahmet, gazilere de uzun ömürler dileyen Memiş, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra bu tür kalkışmalar olmaz. Olursa da her zaman olduğu gibi bu yüce millet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve anayasal sistemin yanında olduğunu gösterecektir ve bunu da zaten ispat etti. Biz devlet olarak milletimize borçluyuz. Vali olarak eşkıyaya ve suç işleyenlere karşı devleti korumak benim görevim. Onun için devlet bana polis ve jandarma gibi bazı güvenlik kuvvetleri vermiş ama sivil vatandaşımız da ihanet içerisinde olanlara karşı kendini tankın altına atabiliyor. O yüzden bu 251 kahraman şehidimize Allah bizleri mahcup etmesin, biz onlara borçluyuz."

Açılışın ardından vatandaşlar da sergiyi gezdi.

Sergi, 16 Temmuz Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.