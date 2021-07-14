Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini gezen öğrenciler, ardından şehit yakınları ve gazilerden Kahramankazan'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi dinledi.

Öğrenciler, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisini izledi.

Karabük Üniversitesi Kültür Müdürü Feyzullah Kabaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesi'nin Türkiye'de en çok yabancı uyruklu öğrenciye sahip üniversitelerden olduğunu söyledi.

90 farklı ülkeden 10 bin öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü belirten Kabaran, "Darbe girişiminden sonra yurt dışında Türkiye hakkında olumsuz bir imaj oluşturulmaya çalışıldı. Biz bu algıyı kırmak ve öğrencilere 15 Temmuz hakkında doğruları anlatmak adına öğrencileri buraya getiriyoruz. 15 Temmuz'da yaşananları, verilen mücadeleyi kendilerine anlatıyoruz." dedi.