Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve 11 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Hasan Ö'nün (33) kullandığı 20 LV 365 plakalı saman yüklü kamyonet, Ortaköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve oğlu S.Ö. (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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