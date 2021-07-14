Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kastamonu istikametinden Karabük yönüne giden M.A. idaresindeki 37 HF 403 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi Jandarma kavşağında devrildi.
Kazada, sürücünün yanında bulunan M.A. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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