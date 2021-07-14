7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar Basil A. ve 18 yaşından küçük A.F. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı.

Sanık avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Basil A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Sanık A.F'ye de aynı suçlardan 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulayarak 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası veren heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınında, 17 Ekim 2020'de park halindeki bir aracın altında çanta içerisinde patlayıcı ele geçirilmiş, terör örgütü PKK ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.