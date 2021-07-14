Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Mustafa Dindar (46) idaresindeki 34 EBD 13 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde, Hasan Kel'in kullandığı 05 BG 278 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Dindar ile eşi Esma (34), çocukları Ahmet Enes (3) ve Muhammet Talha Dindar (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şırnak Valisi Pehlivan, bayrama kadar aşılama oranını yüzde 60'lara çıkarmak istediklerini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz