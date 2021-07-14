Adana'da alınan bilgiye göre, Muhammet Özaslan idaresindeki 26 BB 875 plakalı saman yüklü tır, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yola düşen saman balyaları nedeniyle TAG Otoyolu'nun Osmaniye'den Adana'ya geliş yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yola saçılan saman balyalarının kaldırılmasıyla otoyol tekrar açıldı.