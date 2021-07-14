Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da denizde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi yaklaşık 500 metre açıkta bulundu.
Evrenseki sahilinden 12 Temmuz'da akşam saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz için arama çalışmalarına devam edildi.
Denizde paraşüte binen bir kişi, jandarma ekiplerine Çolaklı açıklarında su üzerinde siyah bir cisim gördüğünü bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta cesedi buldu.
Evrenseki Limanı'na getirilen cesedin, Alagöz'e ait olduğu belirlendi.
Kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan Alagöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ablasıyla pazartesi günü akşam saatlerinde denize giren Barış Alagöz (15) denizde kaybolmuş, ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Etiketler: Antalya Boğulma Sahil Güvenlik Jandarma Genel Komutanlığı
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