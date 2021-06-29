Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra tenis kortlarında akrilik zemin boyama ve yenileme işlemleri yapılıyor.

Talas genelinde bulunan 15 spor sahasında gerçekleştirilen işlemlerde akrilik zemin boyası, saha çevresi düzenlemeleri, korkulukların tadilatı, spor aletlerinin tamiri gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar toplamda 6 bin metrekare alanda yapılıyor.