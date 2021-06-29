Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de teknedeki 120 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanıklar Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan takibin ardından bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Yemen uyruklu göçmenler yakalandı.
Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 120 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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