Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cizre'de polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
[Fotoğraf: AA]
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Dicle Nehrinde yaz aylarında yaşanan boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, "Dicle Nehri serinletirken canımızı yakmasın" sloganıyla Orhan Doğan Caddesinde kurulan stantta, boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Ekipler, vatandaşlara ayrıca broşür dağıttı.
Etiketler: Şırnak Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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