Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 03:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da düşmek üzere olan engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde çıktığı balkonda düşme tehlikesi geçiren engelli vatandaş, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde alınan bilgiye göre, Şehit Ali Aksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden engelli vatandaşın, balkonun demir korkuluklarından düşmek üzere olduğunu gören vatandaşlar, polis bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın alt balkon korkuluklarından engelli vatandaşın bulunduğu balkona tırmandı. Polis, daha sonra düşmek üzere olan engelli vatandaşı, balkonun içine aldı.
Etiketler: Polis
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