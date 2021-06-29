Konya'nın Ereğli ilçesinde alınan bilgiye göre, Şehit Ali Aksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden engelli vatandaşın, balkonun demir korkuluklarından düşmek üzere olduğunu gören vatandaşlar, polis bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın alt balkon korkuluklarından engelli vatandaşın bulunduğu balkona tırmandı. Polis, daha sonra düşmek üzere olan engelli vatandaşı, balkonun içine aldı.