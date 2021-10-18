Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksicileri denetledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, uygulama kapsamında Şişli Mecidiyeköy’deki kontrol noktasında taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
Uygulamada taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
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