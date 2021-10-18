Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Muğla'daki yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını anlatan Yıldız, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesine ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sağladığını vurguladı.

Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Temelden 71,5 metre yüksekliğe, 12,75 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılmış olacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla 2021 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı ve 717 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor. "