Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS/2 sonuç sorgulama...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 10 Ekim'de yapıldı. 2021 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları 2 Kasım tarihinde açıklanacak. YDS sınav sonuçları 2021...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.
2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS/2 sınav sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde açıklacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Kasım 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin sonuç sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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