Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava nasıl olacak? 6 ile sarı uyarı... 18 Ekim 2021 Türkiye geneli hava durumu...
Hava durumu nasıl olacak? Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. 18 Ekim 2021 Türkiye geneli hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı uyarı (potansiyel tehlikeli hava) yapıldı.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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