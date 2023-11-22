Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.11.2023 14:16

Takla atarak tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Takla atarak tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Çetince ve Bahtiyar köyleri yolu üzerinde meydana geldi.

Ankara'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Sait K. hakimiyetindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sinan K. ve Emel K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç ve Gelendost Devlet hastanelerine kaldırıldı. Öte yandan, hurdaya dönen araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Yahyalı'da 15 kadın üreticiye 75 arı kovanı dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
TŞOF Başkanı Apaydın: Şoförlerimiz son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli
15:02
Musk, Gazze'deki savaşla ilgili elde edilen tüm geliri Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacak
15:01
Dışişleri Bakanlığı: İnsani ara mutabakatına tam riayet bekliyoruz
15:15
Hamas: İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak
14:47
İstanbul'da elektrikli scooter işletmeciliği başvurular 27 Kasım'da başlıyor
14:43
Antalya'da 11 kişi kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alındı
Fırtınanın zarar verdiği Akçakoca Limanı'nda hasar tespiti sürüyor
Fırtınanın zarar verdiği Akçakoca Limanı'nda hasar tespiti sürüyor
FOTO FOKUS
Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı
Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ