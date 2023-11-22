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Güncel
İHA 22.11.2023 13:29

Karla kaplı dağlarda besicilerin zorlu dönüş mesaisi

Bayburt’ta ilkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan çobanların, kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk havada zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor.

Karla kaplı dağlarda besicilerin zorlu dönüş mesaisi

İlkbaharda yaylaya çıkan besiciler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar yaylalarda besliyorlar.

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olmasıyla Bayburt merkeze ve Aydıntepe ilçesine gitmeye başlayan vatandaşlar, kar yağışı altında yolculuk yapıyorlar. Zaman zaman etkili olan soğuk hava ve tipiye aldırış etmeden sürüyle yürüyen çobanlar, hayvanlarını ilçe ve köylerdeki ağıllarına ulaştırma telaşı yaşıyorlar. Bayburt'un Günbuldu köyünde sürü halinde ilerleyen koyun ve inek sürülerinin meşakkatli yolculuğu, ilginç görüntülere de sahne oldu. Bu zorlu yolculuğa Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti. Zorlu yolun kapanan bölümleri İl özel idaresine bağlı ekipler tarafından titizlikle açıldı. Yolun açılmasıyla sürülerini merkeze indiren vatandaşlar, İl Özel idaresi ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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