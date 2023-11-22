Mağaralarıyla da turizme katkı sağlıyor

Beyaz cennet Pamukkale'yle ünlü Denizli, mağara turizmiyle de ön plana çıkıyor.
İl merkezine 30 kilometre mesafede bulunan, 1800'lü yıllarda iki Fransız tarafından keşfedilen ve 2002 yılında yapılan düzenlemelerle turizme kazandırılan Kaklık Mağarası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tavan yüksekliği 2 ila 5 metre olan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 40, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 65 metre uzunluğundaki sarkıt, dikit ve damla taşıyla süslü mağarada, Pamukkale'dekine benzer traverten basamakları yer alıyor. Ayrıca mağara içerisinde bol miktarda termal su bulunuyor. Nemli ve ılık bir havaya sahip mağaranın iç sıcaklığı zaman zaman 32 santigrat dereceye ulaşıyor.
"Aylık ortalama 10 binin üzerinde ziyaretçi var"
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mahallesi sınırlarındaki mağaranın gerçekten gezilip görülmesi gereken eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Mağaranın `Yerin altındaki Pamukkale` olarak da tanımlandığını da ifade eden Kepenek, şöyle dedi:
"Biz Pamukkale'ye alternatif değiliz tabii ki. Kaklık Mağarası ayrı bir destinasyon Pamukkale ayrı bir destinasyon. İlgi çok yoğun. Pamukkale'ye gelen turistlerin çok önemli bir bölümü turlarla Kaklık Mağarası'na da geliyor. Bu da bizim için çok sevindirici bir gelişme. Aylık ortalama 10 binin üzerinde ücretli ziyaretçimiz oluyor. Ücretsiz giriş hakları olanları da saydığımızda 20 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz"
Mağarada misafirlerin güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını anlatan Kepenek, şöyle konuştu:
"Biz orayı bir turistin ama yabancı ama yerli turistin geldiğinde etkili iki saat üç saat zaman geçirebileceği bir yer haline getirdik. Burada başarılı olduk. Şu anda Kalkık Mağarası, ilgi uyandıran bir nokta. Özellikle mağara turizmine ilgi duyan vatandaşlarımız için gerçekten çekim merkezi oldu. Kaklık Mağarası, bir tane daha olmayan bir mağara. Bu nedenle kıymetini bilmemiz gerekiyor. Özellikle Kalkık Mağarası'nın suyundaki bazı minerallerin deri hastalıklarına da iyi geldiği bilindiğinden bu yönden de sağlık açısından da önemli bir çekim merkezi. Kaklık Mağarası'na ilgiyi daha çok tanıtarak, daha çok mağaranın bilinmesine olanak sağlayarak ayda 30 bin ziyaretçi sayısına ulaştırmaya çalışıyoruz"