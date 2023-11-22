Mağaralarıyla da turizme katkı sağlıyor

Beyaz cennet Pamukkale'yle ünlü Denizli, mağara turizmiyle de ön plana çıkıyor.



İl merkezine 30 kilometre mesafede bulunan, 1800'lü yıllarda iki Fransız tarafından keşfedilen ve 2002 yılında yapılan düzenlemelerle turizme kazandırılan Kaklık Mağarası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tavan yüksekliği 2 ila 5 metre olan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 40, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 65 metre uzunluğundaki sarkıt, dikit ve damla taşıyla süslü mağarada, Pamukkale'dekine benzer traverten basamakları yer alıyor. Ayrıca mağara içerisinde bol miktarda termal su bulunuyor. Nemli ve ılık bir havaya sahip mağaranın iç sıcaklığı zaman zaman 32 santigrat dereceye ulaşıyor.



"Aylık ortalama 10 binin üzerinde ziyaretçi var"



Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mahallesi sınırlarındaki mağaranın gerçekten gezilip görülmesi gereken eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Mağaranın `Yerin altındaki Pamukkale` olarak da tanımlandığını da ifade eden Kepenek, şöyle dedi:



"Biz Pamukkale'ye alternatif değiliz tabii ki. Kaklık Mağarası ayrı bir destinasyon Pamukkale ayrı bir destinasyon. İlgi çok yoğun. Pamukkale'ye gelen turistlerin çok önemli bir bölümü turlarla Kaklık Mağarası'na da geliyor. Bu da bizim için çok sevindirici bir gelişme. Aylık ortalama 10 binin üzerinde ücretli ziyaretçimiz oluyor. Ücretsiz giriş hakları olanları da saydığımızda 20 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz"



Mağarada misafirlerin güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını anlatan Kepenek, şöyle konuştu:



"Biz orayı bir turistin ama yabancı ama yerli turistin geldiğinde etkili iki saat üç saat zaman geçirebileceği bir yer haline getirdik. Burada başarılı olduk. Şu anda Kalkık Mağarası, ilgi uyandıran bir nokta. Özellikle mağara turizmine ilgi duyan vatandaşlarımız için gerçekten çekim merkezi oldu. Kaklık Mağarası, bir tane daha olmayan bir mağara. Bu nedenle kıymetini bilmemiz gerekiyor. Özellikle Kalkık Mağarası'nın suyundaki bazı minerallerin deri hastalıklarına da iyi geldiği bilindiğinden bu yönden de sağlık açısından da önemli bir çekim merkezi. Kaklık Mağarası'na ilgiyi daha çok tanıtarak, daha çok mağaranın bilinmesine olanak sağlayarak ayda 30 bin ziyaretçi sayısına ulaştırmaya çalışıyoruz"





Acıpayam ilçesindeki Dodurgalar Mahallesi'nde 1990'lı yıllarda bulunan Keloğlan Mağarası, 2003 yılında turizme kazandırıldı. Mallı Dağı'nın doğu yamacında bulunan 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası'ndaki sütun, sarkıt, dikit ve travertenlerin oluşturduğu büyülü atmosfere, farklı noktalara yerleştirilen renkli aydınlatma ayrı bir hava katıyor. Mağaranın ismi konusunda yörede farklı hikayeler anlatılıyor. Söylentiye göre kel ve köse bir çoban, mağarada 7 gün geçirmek zorunda kalmış, köyüne döndüğünde gür saç ve sakala kavuşmuş. Başka bir rivayete göre ise çobanlık yapan kel bir genç, sevdiği kıza kavuşamadığı için kendini dağlara vurmuş ve bu mağarada yaşamış. Bir süre sonra saçları çıkmaya başlayan genç, köyüne dönüp sevdiği kızla evlenmiş. Mağaranın ziyaretlerden sorumlu görevlisi Ercan Dana ise, turistlerin geziden sonra oldukça memnun şekilde ayrıldıklarını ifade etti.Ercan Dana, mağaraya olan ilginin her geçen gün artmaya başladığını belirterek, "Yıllık ortalama 19 bin ziyaretçiyi burada ağırlıyoruz. İçerideki ışıklandırmayı çok beğenenler oluyor. Genelde aileler ve tur otobüsleriyle yabancı turistler geliyor. Astım, bronşit olan kişilere faydası olduğunu söylüyorlar. Astımı, bronşiti olan vatandaşlarımız 'nefesim açıldı' diye bize bilgi veriyorlar" diye konuştu.Denizli'ye bağlı Acıpayam ilçesindeki Alacain ve Aslanini, Çivril ilçesindeki Teresuyu ve Akkale, Çal ilçesindeki Merdivenli Kuyu, Babadağ ilçesindeki İncirpınar, Tavas ilçesindeki Köyçukuru, Çakıroluk ile Öğlekayası, Güney ilçesindeki Karabey İni, Kale ilçesindeki Eskikale ve Kapuz, Çameli ilçesindeki Karagöz Kargın Dağı mağaraları da araştırmacı ve doğa meraklılarının rotalarında yer alıyor.