Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Çıldır ilçesine bağlı Sazlısu köyünde yaşayan KOAH hastası 75 yaşındaki Tamam B. ile Kaşlıkaya köyündeki 65 yaşındaki Gülten A., nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandı.
Tamam B. ve Gülten A., kardan kapanan yolun açılması için ilçe özel idare ekiplerine başvurdu.
Bunun üzerine köylere sağlık ve özel idare ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yolun açmasıyla sağlıkçılar, köylere ulaşıp Gülten A ve Tamam B.'a ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra sağlık ekipleri, iki hastayı Çıldır Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.